Опадів не буде в Україні ані в суботу, ані в неділю. Лише у Криму 12 вересня можлива гроза.

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Прогноз погоди на суботу

Температура повітря по всі Україні буде однаковою – вона коливатиметься у межах +23...+26 градусів. На градус холодніше буде лише в Одесі. Водночас до +27 градусів повітря прогріється лише у:

Запоріжжі,

Херсоні,

Миколаєві.

На небі світитиме сонце, яке час від часу ховатиметься за хмарами. Вітер рухатиметься зі швидкість 3 – 8 метрів на секунду на Заході та в Центрі, та 5 – 10 метрів на секунду – на Сході і Півдні.



Прогноз погоди на 11 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у неділю

Погода у неділю мало чим відрізнятиметься від суботньої. Лише у Запоріжжі температура повітря опуститься на один градус – до +24...+26 градусів. Трохи холодніше буде на Прикарпатті – +22…+24 градусів.

Водночас, за словами синоптикині Наталки Діденко, локальні опади можливі в Криму, на Закарпатті та Херсонщині.

У Києві буде сухо та сонячно. Повітря прогріється до +24...+26 градусів.



Прогноз погоди на 12 вересня / Карта Укргідрометцентру

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