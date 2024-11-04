Штормовые ветры, туман, возможен мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 5 ноября

Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 ноября, продолжит приносить в Украину похолодание. В этот день в некоторых областях может пойти мокрый снег ночью, а также ожидают значительные порывы ветра.

В то же время осадков по всей территории нашего государства не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды от Укргидрометцентра.

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Какую погоду следует ожидать в Украине 5 ноября

В Укргидрометцентре отметили, что 5 ноября по всей Украине будет облачно с прояснениями и без осадков. Только в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.

В то же время в западных областях ночью и утром местами следует ожидать туман.

Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +3 – +8 градусов, при этом в восточных областях будет несколько холоднее – от 0 до +5 градусов.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Однако ночью жителям юго-восточных и восточных областей следует подготовиться к штормовым порывам, достигающим 15 – 18 метров в секунду.

В Киевской области 5 ноября будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов мороза, тогда как дневные максимумы будут достигать от +3 до +8 градусов.

В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а дневная – от +5 до +7 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +5...+7

Ужгород +7...+9

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +6...+8

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +5...+7

Одесса +7...+9

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +6...+8

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +4...+6

Сумы +2...+4

Полтава +4...+6

Днепр +4...+6

Запорожье +4...+6

Донецк +2...+4

Луганск 0...+2

Харьков +2...+4



Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра