Штормовые ветры, туман, возможен мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 5 ноября

4 ноября 2024, 14:39
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 ноября, продолжит приносить в Украину похолодание. В этот день в некоторых областях может пойти мокрый снег ночью, а также ожидают значительные порывы ветра.

В то же время осадков по всей территории нашего государства не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды от Укргидрометцентра.

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Какую погоду следует ожидать в Украине 5 ноября

В Укргидрометцентре отметили, что 5 ноября по всей Украине будет облачно с прояснениями и без осадков. Только в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.

В то же время в западных областях ночью и утром местами следует ожидать туман.

Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +3 – +8 градусов, при этом в восточных областях будет несколько холоднее – от 0 до +5 градусов.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Однако ночью жителям юго-восточных и восточных областей следует подготовиться к штормовым порывам, достигающим 15 – 18 метров в секунду.

В Киевской области 5 ноября будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью опустится до 0 – -5 градусов мороза, тогда как дневные максимумы будут достигать от +3 до +8 градусов.

В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а дневная – от +5 до +7 градусов.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +6...+8
  • Симферополь +6...+8
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +2...+4
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +4...+6
  • Запорожье +4...+6
  • Донецк +2...+4
  • Луганск 0...+2
  • Харьков +2...+4


Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра