24 Канал Новости Украины По-весеннему солнечно и до +17: прогноз погоды в Украине на 9 марта
8 марта, 15:59
По-весеннему солнечно и до +17: прогноз погоды в Украине на 9 марта

Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 марта, обещает принести по-настоящему весеннюю погоду. Этот день пройдет без осадков, а в некоторых областях даже может пригреть до +17 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду ожидать в Украине 9 марта?

Синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность без осадков. В ночные часы на северо-востоке местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов. В западных областях столбики термометров могут даже подняться до +17 градусов, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6 – +11 градусов.

В Киеве также в понедельник не прогнозируют осадков. Ночью в столице температура будет около 0 градусов, а днем – +11 – +13 градусов.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +15...+17
  • Ивано-Франковск +13...+15
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +11...+13
  • Луцк +14...+16
  • Ровно +14...+16
  • Житомир +11...+13
  • Винница +12...+14
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +8...+10
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +11...+13
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +7...+9


Погода в Украине на 9 марта / Карта Укргидрометцентра

Что будет с погодой в Украине в ближайшее время?

  • Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что метеорологическая весна уже началась в западных, южных и части центральных областей Украины, где среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов. В некоторых регионах в ближайшие дни температура пересечет отметку +5 градусов, что будет означать начало второй стадии метеорологической весны.

  • Птуха также отметила, что до середины марта в Украине ожидается погода без осадков, с частичным дефицитом из-за антициклонов. Температура воздуха днем составит от 8 до 15 градусов тепла, а ночью может повыситься до 6 градусов тепла.

  • По словам синоптика, самой прохладной в ближайшие дни погода еще может быть в северо-восточной части страны. В этом регионе возможны снижения температурных показателей в пределах от 6 до 8 градусов мороза.