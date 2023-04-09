Снова снег или все-таки потепление: какой будет погода в Украине 10 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 10 апреля, будет облачной и дождливой. Вместе с тем синоптики сообщили, стоит ли в очередной раз ожидать снега.
В этом году зима в Украине была довольно долгой, ведь снег падал даже в начале апреля. Вместе с тем, в понедельник, 10 апреля, ожидать его стоит, хотя возможны дожди.
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Погода по регионам
Собственно, единственное, где возможен снег в этот день, и то мокрый, на Западе Украины, на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.
В то же время в Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Также жителям Востока и Юга не стоит надеяться, что день будет погожий и зонт не понадобится.
Временами небольшой, в Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Кроме того, там отмечено, что температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в Карпатах – около 0. Между тем, днем по Украине будет от 10 до 15 градусов тепла по Цельсию.
Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.Обратите внимание! Отдельно стоит вспомнить о столице. Собственно, в Киеве возможен небольшой дождь. Температура днем в городе и области будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.
Температура в крупнейших городах
- Киев – +12…+14
- Ужгород – +12…+14
- Львов – +12...+14
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +11...+13
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Винница – +12...+14
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Симферополь – +15...+17
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +13...+15
- Чернигов – +13...+15
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +12...+14
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +14...+18
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +13...+15