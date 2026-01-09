Каждый день будет холодать: синоптик ответила, где будет самая низкая температура
- С 10 января в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха, с самыми сильными морозами в западных и северо-западных областях.
- На Западе и Винницкой области прогнозируют до -18 градусов ночью, тогда как в восточных и южных регионах ожидается более теплая погода.
Начиная с ночи 10 января в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Самые сильные морозы прогнозируют в западных и северо-западных областях.
Такие показатели на термометрах удержатся как минимум до 14 января. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона 9 января, передает 24 Канал.
Где в Украине будет холоднее всего?
Как рассказала Птуха, с ночи 10 января Украине начнет постепенно холодать. Особенно в западных областях столбики термометров будут ежедневно снижаться.
На Западе Украины и в Винницкой области синоптик прогнозирует от -13 до -18 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -9 – -15 градусов.
На Севере, а также в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях и днем, и ночью ожидается от 7 до 12 градусов мороза.
Самая теплая погода, по данным Укргидрометцентра, ожидается в восточных, южных и центральных регионах. Синоптики прогнозируют, что там ночью будет от -2 до -8 градусов, а днем – от -2 до +3.
Начиная с начала следующей недели, морозы охватят всю территорию страны. По Юго-Востоку и Центру они будут не такой интенсивности. Там ни о каких -18 – -20 градусов речь не идет,
– сообщила Птуха.
К чему привела непогода на днях?
8 января из-за сильного снега и мороза в Киеве падали деревья, была гололедица на дорогах и обледенение проводов. Возникали проблемы в работе электротранспорта.
Впоследствии президент Зеленский сообщил, из-за непогоды правительство разрешило учебным заведениям перейти на дистанционное обучение, а предприятиям – на удаленный формат работы.