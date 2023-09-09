Будут ли в Украине осадки: прогноз погоды на 10 сентября
9 сентября 2023, 14:31Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 10 сентября будет теплой. В воскресенье ожидается небольшая облачность.
В воскресенье ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
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Какая будет погода 10 сентября
Согласно прогнозам синоптиков, погода во всех областях будет сухой. Ведь осадки в Украине на эту дату не ожидаются.
На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать в среднем +20…+22. Чуть прохладнее будет на Востоке, где температура составит +19…+21. Днем теплее всего будет на Западе. Там ожидаются +23…+27. На Юге ожидается температура +20…+23.
Температура в областных центрах
- Киев – +20...+22
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +24...+26
- Хмельницкий – +22...+24
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +21...+23
- Винница – +21...+23
- Одесса – +21...+23
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +21...+23
- Симферополь – +20...+22
- Кропивницкий – +21...+23
- Черкассы – +20...+22
- Чернигов – +20...+22
- Сумы – +19...+21
- Полтава – +19...+21
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +20...+22
- Донецк – +19...+21
- Луганск – +19...+21
- Харьков – +20...+22