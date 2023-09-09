Будут ли в Украине осадки: прогноз погоды на 10 сентября

Погода в Украине 10 сентября будет теплой. В воскресенье ожидается небольшая облачность.

В воскресенье ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Какая будет погода 10 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, погода во всех областях будет сухой. Ведь осадки в Украине на эту дату не ожидаются.

На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать в среднем +20…+22. Чуть прохладнее будет на Востоке, где температура составит +19…+21. Днем теплее всего будет на Западе. Там ожидаются +23…+27. На Юге ожидается температура +20…+23.

Температура в областных центрах

Киев – +20...+22

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +20...+22

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / Карта Укргидрометцентра