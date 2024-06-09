Жара и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 10 июня
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 июня, обещает принести жару в большинство областей. В то же время синоптики также прогнозируют кратковременные дожди во многих регионах нашего государства.
Кроме того, в восточных и центральных областях Украины объявили пожарную опасность. Также в этот день ожидаются незначительные порывы ветра.
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Какой будет погода в Украине 10 июня
В Украине прогноз погоды на 10 июня предусматривает переменную облачность с кратковременными дождями в большинстве областей. Также будут наблюдаться небольшие порывы ветра, скорость которого будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду.
На Западе и Севере Украины ожидается кратковременный дождь, который сменится солнечной погодой в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +29 градусов в зависимости от региона.
В центральных областях синоптики также прогнозируют непродолжительные дожди, но температура в регионе будет несколько выше. Столбики термометров будут колебаться между +27 и +31 градусом.
В южных и восточных областях Украины погода будет отличаться по областям. Так, кратковременные дожди прогнозируют в Николаевской и Одесской областях. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +28 до +31 градуса в разных регионах.
В ряде областей будет пожарная опасность
В Укргидрометцентре также предупредили, что 10 июня в Крыму, восточных, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +26...+28
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +22...+24
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +29...+31
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31