Облачно с прояснениями: какая погода будет в Украине 11 апреля и в каких областях будет дождь
Источник:Укргидрометцентр
Как ни странно, холоднее всего в Украине во вторник будет на Юге. Интенсивные дожди переместятся в центральные и восточные области.
Днем в южной части, в центральных и восточных областях пройдут дожди. На остальной территории, в частности на Западе, где на днях "лило" – без существенных осадков.
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Прогноз погоды в Украине на 11 апреля
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. В южных и восточных областях местами порывы будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.
В среднем по Украине температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов. Тем временем в Карпатах пока ночью около 0 градусов, днем 3 – 8 градусов тепла.
Какую погоду ждать в Киеве
В Киевской области и столице существенных осадков не ожидается. Днем будет облачно с прояснениями. Температура по области ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов.
В Киеве же ночью будет 4 – 6 градусов тепла, днем 13 – 15 градусов.
Погода днем в областных центрах
- Киев – +13…+15
- Ужгород – +13…+15
- Львов – +13…+15
- Ивано-Франковск – +12...+14
- Тернополь – +13…+15
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +13…+15
- Луцк – +13…+15
- Ровно – +13…+15
- Житомир – +14...+16
- Винница – +13...+145
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +11...+13
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +14...+16
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +14...+16
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +14...+16
- Харьков – +15...+17