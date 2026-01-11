Движение затруднено, на дорогах возможна гололедица: снегом начало засыпать Восток и Юг

В большинстве областей Украины продолжает бушевать непогода. В воскресенье, 11 января, снегопады пришли в частности на Херсонщину, Харьковщину и Запорожье.

Какая погода сейчас на Востоке и Юге, а также что прогнозируют синоптики – читайте в материале 24 Канала.

Какие области засыпает снегом?

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что коммунальные службы и техника в регионе работают в усиленном режиме еще с ночи.

Действуем на опережение, чтобы обеспечить безопасное движение и проезд к критически важным объектам,

– написал он.

Днем высота снега в Запорожской области уже достигла 10 сантиметров. Сейчас осадки продолжаются: основные снегопады ожидаются ближе к вечеру.

На некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра также произошло частичное разрушение опор антидронових тоннелей. На местах уже привлекли дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Запорожскую область засыпает снегом: смотрите видео

На Харьковщине все службы также перевели в режим усиленной работы из-за осложнения погодных условий. Глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что для обеспечения бесперебойного движения в регионе привлекли специальную технику: 2 автогрейдера, 46 комбинированных дорожных машин и 21 погрузчик.

Сейчас все автомобильные дороги проездные, движение транспорта не останавливалось.

В то же время участников дорожного движения призвали быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим и правила, а также отдавать предпочтение в движении дорожной технике.

На Харьковщине снегопады: смотрите видео

Жителей Николаевской области предупредили о снегопадах в регионе и возможном гололеде. По словам правоохранителей, на дорогах стоит отказаться от рискованных маневрирований, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Особенно будьте осторожны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно,

– добавили в полиции.

Аналогичной оказалась и ситуация на Днепропетровской области: там на автодорогах уже находятся 100 единиц спецтехники.

По информации регионального гидрометцентра, в течение дня в области ожидаются метели, мокрый снег и гололедица, поэтому специалисты будут работать и в дальнейшем.

У Херсоне из-за ухудшения погодных условий и значительного объема работ по ликвидации последствий непогоды решили не выводить на маршруты троллейбусы. О возобновлении движения электротранспорта местные власти проинформируют дополнительно.

В Херсоне улицы расчищают от снега / Фото: Ярослав Шанько

Стоит ли надеяться на потепление?