Мороз будет щипать щеки: какой будет погода в Украине 11 января
Источник:Укргидрометцентр
В западных областях теплая погода сохранится, однако в других регионах Украины кроме Крыма и Одессы – мороз. Также порывистый и холодный ветер продолжит доставлять дискомфорт украинцам.
Серьезных осадков 11 января не предполагается, однако в некоторых регионах может пройти мокрый снег или дождь, так что на дорогах будет скользко. Ветер будет сильным, юго-восточного и южного направлений.
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Какая будет погода в Украине 11 января
В западных и Одесской областях ночью и утром выпадут небольшой мокрый снег и дождь - температура ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем - +1...+6 градусов тепла.
На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью может выпасть небольшой снег. Температура ночью в этих областях упадет до -5...-10 градусов мороза, днем немного поднимется до -1...-6 градусов мороза.
В восточных и Сумской областях ночью -12...-17 градусов мороза, днем -4...-9 градусов мороза. Между тем, во временно оккупированном Крыму будет от 2 до 7 градусов тепла.
Дневная температура в областных центрах
- Киев – -5...-3
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +1...+3
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – -1...+1
- Луцк – +2...+4
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -3...+1
- Винница – -3...-1
- Одесса – +2...+4
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...-2
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – -3...-1
- Черкассы – -4...-2
- Чернигов – -5...-3
- Суммы – -7...-5
- Полтава – -5...-3
- Днепр – -5...-3
- Запорожье – -4...-2
- Донецк – -9...-7
- Луганск – -9...-7
- Харьков – -8...-6