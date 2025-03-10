Весеннее тепло снова в Украине, но местами дожди: прогноз погоды на 11 марта

Погода в Украине во вторник, 11 марта, будет по-весеннему теплой, но часть территории накроют дожди. Даже ночью температура воздуха не будет ниже +2 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 11 марта

На территории Украины во вторник, 11 марта, ожидается переменная облачность. Небольшие дожди могут пройти в западных областях, а в Карпатах и на Закарпатье днем ожидается значительный дождь. В остальных областях – без осадков. Ночью и утром синоптики прогнозируют туманную погоду в южной и юго-восточной частях страны.

В большинстве регионов будет преобладать южный и юго-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, местами в западных и Житомирской областях будет бушевать ветер 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Днем в Украине будет тепло, ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а на юге – до +22. Синоптики говорят, что на побережье морей температура воздуха будет 7 – 12 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +17...+19;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +17...+19;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +17...+19;

Луцк +16...+18;

Ровно +15...+17;

Житомир +16...+18;

Винница +17...+19;

Одесса +13...+15;

Николаев +18...+20;

Херсон +18...+20;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +18...+20;

Черкассы +18...+20;

Чернигов +16...+18;

Сумы +15...+17;

Полтава +15...+17;

Днепр +17...+19;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +13...+15;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды 11 марта / Инфографика Укргидрометцентра

На этой неделе в Украине прогнозируют аномально теплую погоду. Но постепенное снижение атмосферного давления приведет к дождям и грозам во второй половине недели.