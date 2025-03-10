Весеннее тепло снова в Украине, но местами дожди: прогноз погоды на 11 марта
Погода в Украине во вторник, 11 марта, будет по-весеннему теплой, но часть территории накроют дожди. Даже ночью температура воздуха не будет ниже +2 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
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Погода в Украине 11 марта
На территории Украины во вторник, 11 марта, ожидается переменная облачность. Небольшие дожди могут пройти в западных областях, а в Карпатах и на Закарпатье днем ожидается значительный дождь. В остальных областях – без осадков. Ночью и утром синоптики прогнозируют туманную погоду в южной и юго-восточной частях страны.
В большинстве регионов будет преобладать южный и юго-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, местами в западных и Житомирской областях будет бушевать ветер 15 – 20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат порывы будут достигать 25 метров в секунду.
Днем в Украине будет тепло, ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а на юге – до +22. Синоптики говорят, что на побережье морей температура воздуха будет 7 – 12 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +17...+19;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +17...+19;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +17...+19;
- Луцк +16...+18;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +16...+18;
- Винница +17...+19;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +18...+20;
- Херсон +18...+20;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +18...+20;
- Черкассы +18...+20;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды 11 марта / Инфографика Укргидрометцентра
На этой неделе в Украине прогнозируют аномально теплую погоду. Но постепенное снижение атмосферного давления приведет к дождям и грозам во второй половине недели.