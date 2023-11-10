Еще будет тепло, но придется брать зонтик: какой будет погода 11 ноября

Во многих регионах Украины днем 11 ноября будет накрапать. В то же время температура воздуха еще остается теплой.

Выходной день 11 ноября обещает быть капризным. В южных областях 17 градусов тепла, по всей Украине пройдут дожди.

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Погода в Украине 11 ноября

В субботу солнышко будет прятаться за облаками. Во всех городах облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра упадет до +5 градусов, а днем средняя температура будет +11. В южных и центральных областях днем будет теплее. Жители Одесской области, Николаевской области, Херсонской области смогут насладиться 17 градусами тепла. В то же время всем гражданам Украины придется, выходя на улицу, брать с собой зонтики.

В частности, речь идет и о жителях столицы. Днем температура в Киеве составит 11 градусов тепла.

Какая будет погода в областных центрах

Киев – +9...+11

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9…+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +11...+13

Винница – +13...+15

Одесса – +19...+21

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +13...+15

Донецк – +8..+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Местами по Украине пройдут сильные дожди / Укрогидрометцентр