Еще будет тепло, но придется брать зонтик: какой будет погода 11 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Во многих регионах Украины днем 11 ноября будет накрапать. В то же время температура воздуха еще остается теплой.
Выходной день 11 ноября обещает быть капризным. В южных областях 17 градусов тепла, по всей Украине пройдут дожди.
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Погода в Украине 11 ноября
В субботу солнышко будет прятаться за облаками. Во всех городах облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра упадет до +5 градусов, а днем средняя температура будет +11. В южных и центральных областях днем будет теплее. Жители Одесской области, Николаевской области, Херсонской области смогут насладиться 17 градусами тепла. В то же время всем гражданам Украины придется, выходя на улицу, брать с собой зонтики.
В частности, речь идет и о жителях столицы. Днем температура в Киеве составит 11 градусов тепла.
Какая будет погода в областных центрах
Киев – +9...+11
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9…+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +11...+13
Винница – +13...+15
Одесса – +19...+21
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +8...+10
Сумы – +7...+9
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +13...+15
Донецк – +8..+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +8...+10
Местами по Украине пройдут сильные дожди / Укрогидрометцентр