Вихідний день 11 листопада обіцяє бути примхливим. У південних областях буде 17 градусів тепла, по всій Україні пройдуть дощі.

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Погода в Україні 11 листопада

У суботу сонечко ховатиметься за хмарами. В усіх містах буде хмарно з проясненням. Вночі стовпчик термометра впаде до +5 градусів, а вдень середня температура становитиме +11. У південних і центральних областях вдень буде тепліше. Мешканці Одещини, Миколаївщини, Херсонщини зможуть насолодитися 17 градусами тепла. Водночас усім громадянам України таки доведеться, виходячи на вулицю, брати із собою парасольки.

Зокрема, йдеться й про жителів столиці. Вдень температура у Києві сягатиме 11 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +9...+11

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +11...+13

Вінниця – +13...+15

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +8..+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +8...+10

Місцями по Україні пройдуть значні дощі / Укргідрометцентр