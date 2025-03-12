Большинство регионов накроют дожди: прогноз погоды на 12 марта
- 12 марта в Украине ожидаются дожди в большинстве регионов, с сильными осадками в Карпатах и на Закарпатье.
- Температура будет колебаться от +4...+9 ночью до +14...+19 днем, с ветром юго-западного направления 7 – 12 м/с.
- В Киеве и области прогнозируется облачная погода с дождями, температура ночью +7...+9, днем +15...+17 градусов.
Во вторник, 12 марта, в Украине ожидается теплая, но местами дождливая погода. Осадки затронут большинство регионов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая будет погода 12 марта
Согласно прогнозам синоптиков, 12 марта погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Ночью осадки прогнозируют в большинстве областей, при этом в Карпатах и на Закарпатье возможны сильные дожди. Днем небольшие осадки вероятны лишь на севере страны.
Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной. Ночью +4...+9 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов. Прохладнее будет только на побережье морей – там ожидается +9...+14 градусов.
В Карпатах ночная температура составит +1...+6 градусов, днем – до +13 градусов.
Ветер будет юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, а в Карпатах, а также в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях возможны порывы до 15 – 20 метров на секунду.
Важно! Синоптики предупреждают, что 11 – 12 марта будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Какой будет погода в Киеве и области
В Киеве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь, а днем – небольшие осадки.
Температура в столице ночью будет составлять +7...+9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.
В Киевской области ночью будет +4...+9 градусов, а днем +14...+19 градусов.
Ветер будет юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем по области местами возможны порывы 15 – 20 метров на секунду.
К слову, ранее мы писали о том, что вскоре Украину накроют дожди и грозы. Однако сильных ливней ожидать не стоит.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +15...+17;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +17...+19;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +19...+21;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +16...+18;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +16...+18.
Прогноз погоды 12 марта / Инфографика Укргидрометцентра