Украинцев предупредили про непогоду и похолодание: когда снова ждать морозы
- 13 февраля в центральных и южных областях Украины ожидаются туманы, подъем уровня воды на Закарпатье, а также значительная снеголавинная опасность в Ивано-Франковской области.
- 15 – 16 февраля в Украине возможно ухудшение погоды, а далее прогнозируют кратковременное похолодание.
В Украину после сильных морозов постепенно возвращается тепло. Несмотря на плюсовые температуры 13 февраля в части регионов ожидается непогода.
Синоптики предупреждают о туманах, подъеме уровня воды, лавинной опасности, а впоследствии – вероятное похолодание. Об этом сообщила метеоролог, синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.
Смотрите также Какой может быть погода весной: синоптик рассказал, каких условий ждать в Украине
Какая непогода накроет Украину?
Как прогнозируют в Укргидрометцентре, 13 февраля в центральных и большинстве южных областей ночью и утром будет туман с видимостью 200 – 500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Аналогичный уровень опасности объявлен 12 и 13 февраля на Закарпатье. Там на реке Боржава возле села Великие Реметы уровень воды может подняться на 2 – 2,2 метра с начальным выходом воды на пойму.
Из-за оттепели и осадков 12 – 13 февраля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируют значительную снеголавинную опасность – 3 уровень.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.
Когда похолодает снова?
Как отметила Диденко, потепление принесет сосульки, схождение снега с крыш, гололедицу, ледоход и размывание прорубей.
По предварительному прогнозу синоптикини, 15 – 16 февраля в Украину придет активный циклон с юго-запада. В эти дни возможны дожди с переходом в мокрый снег, сильные осадки, налипание мокрого снега и штормовой ветер. Уже 16 – 18 февраля Диденко прогнозирует кратковременное похолодание.
Какую температуру ждать на днях?
По данным Укргидрометцентра, 13 февраля по всей стране ожидается относительно теплая погода. Самая низкая температура ожидается ночью в восточных областях 0 – -5 градусов.
Днем синоптики прогнозируют 0 – +5 градусов. В то же время в Крыму температура будет самая высокая – до +15 градусов.
Также прогнозировали, что с 16 февраля в столице возможны морозы до -10 градусов ночью и до -8 градусов днем. После 19 февраля вернется постепенное потепление.