Дожди и незначительное похолодание: прогноз погоды в Украине 13 февраля

Прогноз погоды в Украине во вторник, 13 февраля, снова принесет в Украину осадки и незначительное похолодание. Почти по всей территории нашей страны будут идти дожди.

Поэтому при выходе на улицу советуем взять с собой зонтики и надеть непромокаемую одежду и обувь. Несмотря на это, в течение дня интенсивность осадков будет постепенно снижаться.

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Какой будет погода в Украине 13 февраля

По всей Украине в этот день ожидают незначительное похолодание, а местами столбики термометра могут опуститься до +6 градусов в зависимости от региона государства.

На Западе Украины прогнозируют небольшие дожди в большинстве областей региона. В то же время более интенсивные осадки ожидаются в Хмельницкой и Черновицкой областях, а на Волыни и в Ровенской области наоборот – без значительных осадков. Температура будет колебаться от +6 до +10 градусов.

В северных областях значительные дожди будут идти в Житомирской области, а в других областях будут небольшие дожди в течение целого дня. Температура в регионе будет колебаться от +6 до +9 градусов.

В Центре и на Юге Украины также незначительные дожди, однако в регионе погода будет немного теплее. В то же время более интенсивные дожди будут идти в Винницкой области. Температура будет колебаться между + 7 до +13 градусов в зависимости от региона.

Дожди также ожидаются в восточных областях. Там столбики термометра также могут колебаться от +7 до +12 градусов. Холоднее всего в регионе будет в Луганской области, где температура может опуститься до +7 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +7...+9

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10



Прогноз погоды в Украине 13 февраля / Карта Укргидрометцентра