Значительные дожди, а местами грозы: какой будет погода в Украине 14 мая
- На 14 мая в Украине прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в центральных регионах.
- Температура ночью будет колебаться от 2 до 13 градусов тепла, днем в крупных городах ожидается от +15 до +21 градуса.
В четверг, 14 мая, погода в Украине будет облачной. В центральных областях прогнозируется дождь, а местами и сильные грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какой будет погода 14 мая?
В четверг, 14 мая, погода в Украине будет облачной с небольшими прояснениями. Умеренные дожди пройдут в центральных регионах страны.
На западе Украины осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно будет северо-западным, 7 – 12 метров за секунду, а температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла.
В северных регионах ночью прогнозируется от 4 до 9 градусов тепла, а во всех остальных областях – 8 – 13 градусов.
Температура воздуха в крупных городах 14 мая
- Киев +16...+18;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +17...+19;
- Тернополь +16...+18;
- Черновцы +16...+18;
- Хмельницкий +16...+18;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +17...+19;
- Житомир +16...+18;
- Винница +16...+18;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +16...+28;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +16...+18;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +17...+19;
- Запорожье +18...+20;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +19...+21;
- Харьков +19...+21.
Что еще известно о погоде в Украине?
В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода с возможными грозами и шквальным ветром. Температура воздуха будет варьироваться от 8 до 23 градусов тепла, в зависимости от суток и региона.
Такую погоду прогнозируют в центральных, южных и восточных областях. Желтый уровень опасности объявлен для регионов, где ветер может достигать 20 метров в секунду, что представляет угрозу для людей и инфраструктуры.
Грозы, шквалы и град являются серьезной угрозой для людей и инфраструктуры. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут обрывать провода, ломать деревья и повреждать крыши домов.