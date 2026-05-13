24 Канал Новости Украины Значительные дожди, а местами грозы: какой будет погода в Украине 14 мая
13 мая, 18:07
Даниил Муринский
Основные тезисы
  • На 14 мая в Украине прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в центральных регионах.
  • Температура ночью будет колебаться от 2 до 13 градусов тепла, днем в крупных городах ожидается от +15 до +21 градуса.

В четверг, 14 мая, погода в Украине будет облачной. В центральных областях прогнозируется дождь, а местами и сильные грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 14 мая?

В четверг, 14 мая, погода в Украине будет облачной с небольшими прояснениями. Умеренные дожди пройдут в центральных регионах страны.

На западе Украины осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно будет северо-западным, 7 – 12 метров за секунду, а температура ночью будет от 2 до 7 градусов тепла.

В северных регионах ночью прогнозируется от 4 до 9 градусов тепла, а во всех остальных областях – 8 – 13 градусов.

Температура воздуха в крупных городах 14 мая

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +17...+19;
  • Ивано-Франковск +17...+19;
  • Тернополь +16...+18;
  • Черновцы +16...+18;
  • Хмельницкий +16...+18;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +16...+18;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +16...+28;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +18...+20;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +19...+21;
  • Харьков +19...+21.

Погода в Украине 14 мая / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода с возможными грозами и шквальным ветром. Температура воздуха будет варьироваться от 8 до 23 градусов тепла, в зависимости от суток и региона.

Такую погоду прогнозируют в центральных, южных и восточных областях. Желтый уровень опасности объявлен для регионов, где ветер может достигать 20 метров в секунду, что представляет угрозу для людей и инфраструктуры.

Грозы, шквалы и град являются серьезной угрозой для людей и инфраструктуры. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут обрывать провода, ломать деревья и повреждать крыши домов.

