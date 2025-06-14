Грозы и дожди, местами жара до +27: прогноз погоды на 15 июня

Погода в Украине в воскресенье, 15 июня, будет облачной с прояснениями. Синоптики сообщают о возможных дождях и розы в части областей.

В то же время температура будет местами теплой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

В Украине синоптики прогнозируют небольшие, днем на востоке, юго-востоке страны умеренные кратковременные дожди, также местами возможны грозы. В то же время на территории западных областей осадков не прогнозируют.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем ожидается от 19 до 24 градусов тепла.

На юго-западе Украины синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла. В Карпатах ночью, по данным Укргидрометцентра, будет от 4 до 9 градусов тепла, а днем показатели будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла.

Какая будет температура в крупных городах

Киев +20...+22;

Ужгород +24...+26;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +21...+23;

Винница +22...+24;

Одесса +22...+24;

Николаев +22...+24;

Херсон +21...+23;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +20...+22;

Сумы +19...+21;

Полтава +20...+22;

Днепр +22...+24;

Запорожье +21...+23;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +18...+20.



Погода в Украине на 15 июня / Карта Укргидрометцентра

