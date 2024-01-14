Облачно, местами небольшой снег: прогноз погоды в Украине на 15 января
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 января, будет облачным по всей территории нашего государства. В некоторых областях ожидаются осадки в виде небольшого снега.
В то же время, по всей территории Украины температура немного повысится по сравнению с предыдущим днем. Однако все же следует не забывать одеть шарф, шапку и перчатки, когда выходите на улицу.
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Какая будет погода в Украине 15 января
По всем областям Украины 15 января прогнозируют незначительное потепление, в некоторых областях столбики термометра могут подняться до плюсового значения. В то же время в этот день ожидают порывы ветра, а его скорость может достигать 7 – 12 метров в секунду.
На Западе Украины в этот день синоптики прогнозируют облачность, которая будет держаться весь день. Кроме того, в регионе также ожидаются осадки в виде снега. Теплее всего в этот день будет в Закарпатье, где температура поднимется до +2 градусов.
Похожа погода на Севере Украины. Там будет облачность держаться в течение суток, а также выпадет небольшой снег. В то же время температура по всем областям региона будет похожей, а столбики термометра будут показывать значения от 0 до -2 градусов.
В центральных и восточных областях также прогнозируют облачность, но без существенных осадков. В то же время, припорошить может в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура будет колебаться от –3 до +2 градусов в зависимости от региона.
Более теплой будет погода в южных областях. Там ожидают облачность, а осадков синоптики в регионе вообще не прогнозируют. Традиционно теплой будет погода для жителей Крыма, где температура поднимется до комфортных +8 градусов.
Температура в областных центрах Украины
Киев – 0...-2
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1..+1
Черновцы – -1...-+1
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...-2
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...-2
Суммы – 0...-2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...-2
Луганск – -3...-1
Харьков – 0...-2
Прогноз погоды в Украине 15 января / Карта Укргидрометцентра.