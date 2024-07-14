Жара до +40, местами кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 15 июля
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 15 июля, продолжит быть жарким и сухим для большинства областей. Однако местами все же возможны кратковременные дожди.
Поэтому выходя на улицу, лучше взять с собой как головной убор и солнцезащитные очки, а также зонт. В большинстве областей также в этот день объявили пожарную опасность.
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Какой будет погода в Украине 15 июля
В Укргидрометцентре рассказали, что 15 июля в Украине ожидают жаркую погоду с температурой ночью от +20 до +25 градусов в большинстве областей, а на Западе страны – от +17 до +22 градусов.
Днем синоптики прогнозируют сильную жару с температурой +35 – +39 градусов в большинстве областей Украины. В то же время на Юге, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами будет чрезвычайная жара с температурой +40 – +41 градусов. В большинстве западных областей столбики термометра будут показывать от +29 до +34 градусов.
В Киеве температура ночью может колебаться от +23 до +25, а днем прогнозируют сильную жару с температурой от +36 до +38 градусов.
В целом в этот день в Украине будет без осадков, только в западных и северных областях днем прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Ветер будет иметь переменные направления, а его скорость будет достигать от 3 до 8 метров в секунду.
Где объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Укргидрометцентре также предупредили, что 15 июля в большинстве областей нашего государства будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
В большинстве областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +36...+38
Ужгород – +32...+34
Львов – +31...+33
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – +31...+33
Черновцы – +33...+35
Хмельницкий – +34...+36
Луцк – +30...+32
Ровно – +31...+33
Житомир – +34...+36
Винница – +37...+39
Одесса – +37...+39
Николаев – +38...+40
Херсон – +38...+40
Симферополь – +34...+36
Кропивницкий – +38...+40
Черкассы – +37...+39
Чернигов – +36...+38
Сумы – +35...+37
Полтава – +36...+38
Днепр – +38...+40
Запорожье – +37...+39
Донецк – +35...+37
Луганск – +34...+36
Харьков – +36...+38