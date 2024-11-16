Переменная облачность и потепление: прогноз погоды в Украине на 17 ноября

16 ноября 2024, 16:26
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоды в воскресенье, 17 ноября, порадует украинцев сухой погодой и отсутствием осадков. Также во всех регионах ожидается незначительное потепление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные с сайта Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в Украине 17 ноября

В Укргидрометцентре отметили, что 17 ноября по всей Украине будет переменная облачность с прояснениями и без дождей. В то же время незначительные осадки все же могут выпасть в Крыму как днем, так и ночью.

Температура воздуха ночью опустится до +2 – -3 градусов. Днем прогнозируется повышение температуры до +5 – +11 градусов.

Холоднее всего в этот день будет на Закарпатье, где ночью ожидают снижения температуры до -3 градусов, а теплее всего – на Юге Украины, где столбики термометра могут подняться до +11 градусов.

Ожидается юго-западный и юго-восточный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Поэтому жителям всех областей нашего государства следует подготовиться к порывам ветра и не одеваться легко на улицу.

В Киевской области также будет без осадков и с переменной облачностью. В столице Украины, городе Киеве, ночная температура будет колебаться от +1 до +3 градусов, а дневная – от +7 до +9 градусов.

Какая температура будет по городам Украины

  • Киев +7...+9
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +7...+9
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Винница +7...+9
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +9...+11
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +7...+9
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +7...+9
  • Запорожье +7....+9
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +5...+7
  • Харьков +5...+7


Прогноз погоды в Украине 17 ноября / Карта Укргидрометцентра