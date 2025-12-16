Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды: какие регионы затронет непогода
- 17 декабря ночью и утром в некоторых областях Украины ожидается густой туман с желтым уровнем опасности.
- Туман затронет север Украины, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую области и Киев, создавая риск для водителей.
Ночью и утром 17 декабря в некоторых областях Украины ожидается густой туман. Синоптики предупреждают о I уровне опасности – желтый.
В каких областях ждать непогоды информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Где ввели желтый уровень опасности?
По данным Укргидрометцентра, в ночь и утром 17 декабря в Украине ожидается сильный туман, который снизит видимость до 200 – 500 метров. Синоптики классифицировали эти погодные условия как I уровень опасности – желтый.
На севере Украины, а также в Черкасской, Полтавской, Харьковской области и в Киеве ожидается густой туман. Синоптики предупреждают, что такая погода может создать для водителей дополнительную опасность и повысить риск дорожно-транспортных происшествий.
Водителям советуют выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, пользоваться противотуманными фарами и максимально концентрироваться на дороге.
Какую погоду ожидать в других областях 17 декабря?
Синоптики прогнозируют от 6 до 12 градусов тепла для Закарпатья, Прикарпатья и крайнего юга.
На Левобережье Украины, согласно обнародованной информации, ожидается от 0 до 5 градусов тепла.
В Одессе, Николаеве и Симферополе днем 17 декабря температура может достигать до 10 – 11 градусов тепла. В то же время в центральных областях Украины самая высокая температура в течение дня будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла.
В южных областях ожидается в основном солнечная погода.