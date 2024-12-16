Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: погода в Украине на 17 декабря
Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, обещает принести непогоду по всей территории Украины. В этот день в ряде регионов ожидаются дожди, а кое-где и мокрый снег.
Также синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра почти по всей территории нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 17 декабря
По данным синоптиков, 17 декабря по всей Украине будет облачно. Умеренные дожди прогнозируют в Карпатах, а на востоке и северо-востоке страны может даже выпасть мокрый снег. В южных областях местами ожидают небольшой дождь.
По всей Украине в этот день будет преобладать западный ветер, скорость которого составит от 7 до 12 метров в секунду.
В то же время возможны порывы ветра во всех регионах Украины, кроме Закарпатья, со скоростью – 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого почти по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Справка! I уровень опасности, желтый, синоптики объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Где объявили I уровень опасности в Украине / Карта Укргидрометцентра
Относительно показателей столбиков термометра в этот день, то ожидается снижение ночной температуры до 0 – +5 градусов, в то время, как дневная температура будет колебаться в пределах +3 – +8 градусов. В южных регионах температура может повыситься до +7 – +12 градусов.
В Киеве и Киевской области в этот день температура днем может подняться до +5 – +7 градусов, а ночью опуститься до +3 – +1 градуса. В целом в столице ожидают облачность и умеренные дожди в течение всех суток.
Погода в областных центрах
- Киев +5...+7
- Ужгород +6...+8
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +6...+8
- Житомир +5...+7
- Винница +5...+7
- Одесса +9...+11
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +3...+5
- Сумы +3...+5
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +7....+9
- Донецк +3...+5
- Луганск +1...+3
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / Карта Укргидрометцентра