Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: погода в Украине на 17 декабря

16 декабря 2024, 14:52
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Автор: Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 17 декабря, обещает принести непогоду по всей территории Украины. В этот день в ряде регионов ожидаются дожди, а кое-где и мокрый снег.

Также синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра почти по всей территории нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 17 декабря

По данным синоптиков, 17 декабря по всей Украине будет облачно. Умеренные дожди прогнозируют в Карпатах, а на востоке и северо-востоке страны может даже выпасть мокрый снег. В южных областях местами ожидают небольшой дождь.

По всей Украине в этот день будет преобладать западный ветер, скорость которого составит от 7 до 12 метров в секунду.

В то же время возможны порывы ветра во всех регионах Украины, кроме Закарпатья, со скоростью – 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого почти по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Справка! I уровень опасности, желтый, синоптики объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.


Где объявили I уровень опасности в Украине / Карта Укргидрометцентра

Относительно показателей столбиков термометра в этот день, то ожидается снижение ночной температуры до 0 – +5 градусов, в то время, как дневная температура будет колебаться в пределах +3 – +8 градусов. В южных регионах температура может повыситься до +7 – +12 градусов.

В Киеве и Киевской области в этот день температура днем может подняться до +5 – +7 градусов, а ночью опуститься до +3 – +1 градуса. В целом в столице ожидают облачность и умеренные дожди в течение всех суток.

Погода в областных центрах

  • Киев +5...+7
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +4...+6
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +3...+5
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +7....+9
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +1...+3
  • Харьков +3...+5


Прогноз погоды в Украине на 17 декабря / Карта Укргидрометцентра