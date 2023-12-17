Дождь будут идти в большинстве регионов Украины: прогноз погоды на 18 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 18 декабря, будет изменчивым и капризным. В большинстве областей нашего государства могут быть небольшие осадки в виде дождя.
Однако в течение дня может выглядеть ласковое солнышко, которое порадует украинцев своими теплыми лучиками. В то же время, сухую погоду ожидают в западных областях страны.
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Какая будет погода в Украине 18 декабря
На всей территории Украины 18 декабря ожидается переменная облачность, которую время от времени могут заменять небольшие осадки. Кроме того, по сравнению с предыдущим днем температура воздуха немного поднимется, принеся тепло в эту зимнюю пору. Однако синоптики прогнозируют и усиление порывов ветра, скорость которого может достигать 7-12 метров в секунду.
На Западе Украины, кроме Волыни, Хмельницкой и Ровенской области, на этот раз осадков не ожидается. Потому этот день смело можно посвятить прогулкам на свежем воздухе. Теплее всего в этот раз будет во Львовской и Ивано-Франковской области, где температура поднимется до комфортных +7 градусов.
На Севере Украины синоптики прогнозируют осадки в виде небольшого дождя, которое впоследствии может заменить переменную облачность. Холоднее всего будет в Черниговской и Сумской области, где температура опустится до +1 градуса, поэтому рекомендуем взять с собой теплый шарф, перчатки и шапочку.
Теплее погода в центральных и южных областях Украины. Там также прогнозируют небольшие осадки, однако в течение дня могут выглянуть из-за туч солнечные лучи. Температура будет варьироваться от +2 до +7 градусов в зависимости от региона.
В то же время незначительные холода на этот раз посетят Восток Украины. Там температура будет от +1 до +4 градусов, а в течение дня также могут выпасть небольшие осадки в виде дождя.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +2...+4
Ужгород – +1...+3
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4..+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +5...+7
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Прогноз погоды в Украине 18 декабря / Карта Укргидрометцентра