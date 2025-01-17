Гололед, дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 18 января

Погода в субботу, 18 января, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой дождь, мокрый снег, гололед на дорогах и туман.

В большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 18 января

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег на северо-востоке и востоке Украины. В то же время в западных областях местами возможна гололедица на дорогах, а в Карпатах ночью и утром будет наблюдаться туман. Порывы ветра по всей стране будут со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Карпатах столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. Зато днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму – до 8 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +2...+4,

Ужгород 3...+5,

Львов +3...+5,

Ивано-Франковск +4...+6,

Тернополь +3...+5,

Черновцы +3...+5,

Хмельницкий +3...+5,

Луцк +3...+5,

Ровно +2...+4,

Житомир +2...+4,

Винница +3....+5,

Одесса +4...+6,

Николаев +4...+6,

Херсон +3...+5,

Симферополь +5...+7,

Кропивницкий +2...+4,

Черкассы +2...+4,

Чернигов +2...+4,

Сумы +2...+4,

Полтава +2...+4,

Днепр +2...+4,

Запорожье +3....+5,

Донецк +2...+4,

Луганск +2...+4,

Харьков +2...+4.



Прогноз погоды в Украине на 18 января / Карта Укргидрометцентра