Жара и небольшая облачность: прогноз погоды в Украине на 19 июня
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на среду, 19 июня, принесет жару во все регионы нашего государства. В течение дня по всем областям также будут отсутствовать осадки.
Поэтому прежде чем выходить из дома позаботьтесь о солнцезащитных очках и головном уборе. В то же время во всех регионах страны будет сохраняться небольшая облачность.
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Какой будет погода в Украине 19 июня
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 19 июня во всех областях будет солнечная погода в течение целого дня, однако с небольшим количеством облаков в небе.
Ветер преимущественно юго-западный, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет сохраняться от +15 до +20 градусов в зависимости от региона, а днем – от +27 до +32 градусов. В Карпатах столбики термометра будут держаться ночью от +10 до +15 градусов, а днем – от +22 до +27 градусов.
В Киевской области температура ночью опустится до +15 – +20 градусов, а днем составит от +27 до +32 градусов. В Киеве ночью будет от +18 до +20 градусов, днем около – +30.
В каких областях объявлена пожарная опасность
В Укргидрометцентре также предупредили, что 19 июня в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах Украины
Киев – +29...+31
Ужгород – +31...+33
Львов – +29...+31
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +27...+29
Харьков – +28...+30