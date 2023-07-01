Где в Украине пройдут дожди и грозы: прогноз погоды на 2 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 2 июля, будет очень теплой. Однако жители некоторых регионов смогут немного отдохнуть от жары благодаря осадкам.
В воскресенье в Украине снова будет жарко. Также ожидается переменная облачность.
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Где 2 июля ожидаются осадки
Ночью на Севере и Западе будут дожди. В Винницкой и Харьковской областях – тоже. На большей части Украины ночная температура составит +14…+19. А в Карпатах будет действительно прохладно: +9…+14. На Юге ночью столбики термометров опустятся только до 20 – 22 градусов тепла.
Днем на Западе и Севере тоже ожидаются дожди, еще и с грозами. В целом, осадки могут быть в 14 областях: Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской. На Западе и Житомирщине будет в воскресенье не столь жарко, как в других регионах. Там дневная температура составит +22…+27. На остальной территории Украины термометры будут показывать 25 – 30 градусов тепла.
Синоптики ожидают преимущественно юго-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +24...+26
- Тернополь – +26...+26
- Черновцы – +25...+27
- Хмельницкий – +25...+27
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +25...+27
- Винница – +25...+27
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Симферополь – +27...+29
- Кропивницкий – +29...+31
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +28...+30
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +27...+29
Прогноз погоды на 2 июля / Карта Укргидрометцентра