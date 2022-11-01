Туманы на Западе и дожди на Востоке: какой будет погода в Украине 2 ноября
Источник:Укргидрометцентр
В среду, 2 ноября, погода будет по-настоящему осенней. В общем будет переменная облачность с небольшими туманами и осадками.
Наталья Диденко пишет, что 2 ноября в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Маленький дождь пройдет ночью и утром на востоке, а днем в северных областях.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. В среднем по Украине температура ночью будет колебаться от 4 до 1 градуса мороза, днем 8 – 13 градусов тепла. Теплее всего будет на юге Одесской области, где прогнозируют до 21 градуса тепла.
В столице прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью 2 – 4 градуса тепла, а днем 10 – 12 градусов.
Погода в регионах Украины 2 ноября: данные Укргидрометцентра
- Киев и Киевская область – +11 градусов днем, +3 ночью;
- Волынская область – +14 градусов днем, +6 ночью;
- Закарпатская область – +16 градусов днем, +6 ночью;
- Львовская область – +14 градусов днем, +6 ночью;
- Ивано-Франковская область – +14 градусов днем, +6 ночью;
- Тернопольская область – +14 градусов днем, +6 ночью;
- Черновицкая область – +14 градусов днем, +6 ночью;
- Хмельницкая область – +13 градусов днем, +6 ночью;
- Ровенская область – +12 градусов днем, +6 ночью;
- Житомирская область – +10 градусов днем, +3 ночью;
- Винницкая область – +11 градусов днем, +4 ночью;
- Одесская область – +19 градусов днем, +7 ночью;
- Николаевская область – +16 градусов днем, +5 ночью;
- Херсонская область – +16 градусов днем, +5 ночью;
- Крым – +15 градусов днем, +4 ночью;
- Кировоградская область – +11 градусов днем, +2 ночью;
- Черкасская область – +12 градусов днем, +3 ночью;
- Черниговская область – +11 градусов днем, +2 ночью;
- Сумская область – +11 градусов днем, +2 ночью;
- Полтавская область – +11 градусов днем, +2 ночью;
- Днепропетровская область – +12 градусов днем, +2 ночью;
- Запорожская область – +15 градусов днем, +2 ночью;
- Донецкая область – +9 градусов днем, +2 ночью;
- Луганская область – +8 градусов днем, 0 ночью;
- Харьковская область – +9 градусов днем, +2 ночью.