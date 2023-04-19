Грозы и дожди: погода в Украине будет 20 апреля

В четверг в Украине столбики термометров несколько опустятся. В целом по стране будет холоднее, чем в среду.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. На улицу без зонтов лучше не выходить.

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Погода в Украине 20 апреля

Весь день на небе облачно с периодическими прояснениями, синоптики прогнозируют умеренные дожди в большинстве регионов. В западных областях небольшие дожди, а в южной части днем местами грозы.

Температура в ночные часы будет колебаться от 3 до 8 градусов, в южной части ночью от 6 до 11 градусов. На высокогорье Карпат ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Также там еще холоднее, чем в других частях страны: ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 3 – 8 градусов.

Прогноз погоды по Киевской области

В Киевской области и Киеве также облачно с прояснениями. Зонтики лучше не забывать – ночью будет падать небольшой, днем умеренный дождь.

Температура по области ночью составит 3-8 градусов тепла, днем 8-13 градусов. В столице по Киеву ночью будет 6 – 8 градусов, днем 10 – 12 градусов.

Погода в областных центрах