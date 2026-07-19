Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Почему ожидать от погоды 20 июля?

В воскресенье, 20 июля, погода в Украине будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферного фронта. Почти на всей территории страны ожидается облачность с прояснениями, а в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности. Лишь восточные и юго-восточные регионы, по прогнозу синоптиков, в основном останутся без осадков.

В большинстве областей прогнозируются умеренные дожди, однако в северных и центральных регионах местами возможны значительные осадки. Вместе с дождями ожидаются грозы, а днем в отдельных районах также возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха останется достаточно высокой. Ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до +25…+30 градусов, тогда как на юге и востоке страны сохранится жара до +33 градусов. Прохладнее всего будет в западных регионах, где максимальная температура составит +22…+27 градусов.

Какая температура будет в больших городах?

Киев +24…+26

Ужгород +23…+25

Львов +22…+24

Ивано-Франковск +21…+23

Тернополь +21…+23

Черновцы +24…+26

Хмельницкий +22…+24

Луцк +21…+23

Ровно +22…+24

Житомир +24…+26

Винница +24…+26

Одесса +24…+26

Николаев +28…+30

Херсон +28…+30

Симферополь +27…+29

Кропивницкий +26…+28

Черкассы +25…+27

Чернигов +25…+27

Сумы +26…+28

Полтава +28…+30

Днепр +27…+29

Запорожье +28…+30

Донецк +28…+30

Луганск +28…+30

Харьков +28…+30



Прогноз погоды на 20 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

По словам синоптика Ивана Семилита, 21 июля дожди прогнозируются преимущественно в центральных областях Украины. Уже 22 июля зона осадков сместится в северные, южные и восточные регионы страны.

В этот период ночная температура будет колебаться в пределах +14...+20 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +24...+30 градусов. Жарче всего будет на юго-востоке, где столбики термометров могут подняться до +34 градусов.

Зато в западных и северных областях ожидается более прохладная погода. Ночью температура там составит +10...+16 градусов, а днем – от +19 до +25 градусов.

23 июля в большинстве регионов сохранится вероятность кратковременных дождей и гроз. После этого, по предварительным прогнозам, примерно до 27 июля в Украине установится преимущественно сухая погода. В конце следующей недели ожидается незначительное понижение температуры: днем воздух будет прогреваться до +21...+28 градусов, тогда как на юго-востоке жара сохранится до +32 градусов.