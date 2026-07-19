Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Чого очікувати від погоди 20 липня?

У неділю, 20 липня, погода в Україні залишатиметься нестійкою через проходження атмосферного фронту. Майже по всій території країни очікується хмарність із проясненнями, а більшість областей накриють дощі різної інтенсивності. Лише східні та південно-східні регіони, за прогнозом синоптиків, переважно залишаться без опадів.

У більшості областей прогнозують помірні дощі, однак у північних і центральних регіонах місцями можливі значні опади. Разом із дощами очікуються грози, а вдень в окремих районах також можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Попри дощову погоду, температура повітря залишатиметься досить високою. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +21 градуса.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +25…+30 градусів, тоді як на півдні та сході країни збережеться спека до +33 градусів. Найпрохолодніше буде у західних регіонах, де максимальна температура становитиме +22…+27 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +24…+26

Ужгород +23…+25

Львів +22…+24

Івано-Франківськ +21…+23

Тернопіль +21…+23

Чернівці +24…+26

Хмельницький +22…+24

Луцьк +21…+23

Рівне +22…+24

Житомир +24…+26

Вінниця +24…+26

Одеса +24…+26

Миколаїв +28…+30

Херсон +28…+30

Сімферополь +27…+29

Кропивницький +26…+28

Черкаси +25…+27

Чернігів +25…+27

Суми +26…+28

Полтава +28…+30

Дніпро +27…+29

Запоріжжя +28…+30

Донецьк +28…+30

Луганськ +28…+30

Харків +28…+30



Прогноз погоди на 20 липня 2026 / Фото Укргідрометцентр

За словами синоптика Івана Семиліта, 21 липня дощі прогнозують переважно у центральних областях України. Уже 22 липня зона опадів зміститься на північні, південні та східні регіони країни.

У цей період нічна температура коливатиметься в межах +14...+20 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +24...+30 градусів. Найспекотніше буде на південному сході, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +34 градусів.

Натомість у західних і північних областях очікується більш прохолодна погода. Уночі температура там становитиме +10...+16 градусів, а вдень – від +19 до +25 градусів.

23 липня у більшості регіонів ще зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз. Після цього, за попередніми прогнозами, приблизно до 27 липня в Україні встановиться переважно суха погода. Наприкінці наступного тижня очікується незначне зниження температури: вдень повітря прогріватиметься до +21...+28 градусів, тоді як на південному сході спека утримається до +32 градусів.