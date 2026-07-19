Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Чого очікувати від погоди 20 липня?
У неділю, 20 липня, погода в Україні залишатиметься нестійкою через проходження атмосферного фронту. Майже по всій території країни очікується хмарність із проясненнями, а більшість областей накриють дощі різної інтенсивності. Лише східні та південно-східні регіони, за прогнозом синоптиків, переважно залишаться без опадів.
У більшості областей прогнозують помірні дощі, однак у північних і центральних регіонах місцями можливі значні опади. Разом із дощами очікуються грози, а вдень в окремих районах також можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Попри дощову погоду, температура повітря залишатиметься досить високою. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +21 градуса.
Вдень у більшості областей повітря прогріється до +25…+30 градусів, тоді як на півдні та сході країни збережеться спека до +33 градусів. Найпрохолодніше буде у західних регіонах, де максимальна температура становитиме +22…+27 градусів.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +24…+26
- Ужгород +23…+25
- Львів +22…+24
- Івано-Франківськ +21…+23
- Тернопіль +21…+23
- Чернівці +24…+26
- Хмельницький +22…+24
- Луцьк +21…+23
- Рівне +22…+24
- Житомир +24…+26
- Вінниця +24…+26
- Одеса +24…+26
- Миколаїв +28…+30
- Херсон +28…+30
- Сімферополь +27…+29
- Кропивницький +26…+28
- Черкаси +25…+27
- Чернігів +25…+27
- Суми +26…+28
- Полтава +28…+30
- Дніпро +27…+29
- Запоріжжя +28…+30
- Донецьк +28…+30
- Луганськ +28…+30
- Харків +28…+30
Прогноз погоди на 20 липня 2026 / Фото Укргідрометцентр
За словами синоптика Івана Семиліта, 21 липня дощі прогнозують переважно у центральних областях України. Уже 22 липня зона опадів зміститься на північні, південні та східні регіони країни.
У цей період нічна температура коливатиметься в межах +14...+20 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до +24...+30 градусів. Найспекотніше буде на південному сході, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +34 градусів.
Натомість у західних і північних областях очікується більш прохолодна погода. Уночі температура там становитиме +10...+16 градусів, а вдень – від +19 до +25 градусів.
23 липня у більшості регіонів ще зберігатиметься ймовірність короткочасних дощів і гроз. Після цього, за попередніми прогнозами, приблизно до 27 липня в Україні встановиться переважно суха погода. Наприкінці наступного тижня очікується незначне зниження температури: вдень повітря прогріватиметься до +21...+28 градусів, тоді як на південному сході спека утримається до +32 градусів.