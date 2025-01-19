Плюсовая температура, местами гололедица и туман: погода в Украине на 20 января
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 20 января, обещает принести облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день по всей территории нашего государства не предвидится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 20 января
Синоптики отметили, что ночью и утром в северной части Украины ожидается местами туман. В Карпатах на дорогах местами гололедица.
По прогнозу, ветер преимущественно будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Также ожидается, что ночью столбики термометра в разных регионах могут колебаться от +1 до -4 градусов, тогда как днем могут показывать значение от +2 до +7 градусов. В юго-западной части нашего государства температура может достичь до +10 градусов.
В Киевской области и самом Киеве в этот день также не прогнозируют осадков. В столице 20 января ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – +3 – +5 градусов.
Какую температуру ожидают по областным центрам
- Киев +3 – +5
- Ужгород +6 – +8
- Львов +5 – +7
- Ивано-Франковск +7 – +9
- Тернополь +6 – +8
- Черновцы +7 – +9
- Хмельницкий +6 – +8
- Луцк +4 – +6
- Ровно +4 – +6
- Житомир +4 – +6
- Винница +6 – +8
- Одесса +6 – +8
- Николаев +6 – +8
- Херсон +5 – +7
- Симферополь +4 – +6
- Кропивницкий +5 – +7
- Черкассы +4 – +6
- Чернигов +3 – +5
- Сумы +2 – +4
- Полтава +3 – +5
- Днепр +4 – +6
- Запорожье +4 – +6
- Донецк +2 – +4
- Луганск +2 – +4
- Харьков +2 – +4
Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентра