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19 января 2025, 14:33
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Плюсовая температура, местами гололедица и туман: погода в Украине на 20 января

Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 20 января, обещает принести облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день по всей территории нашего государства не предвидится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 20 января

Синоптики отметили, что ночью и утром в северной части Украины ожидается местами туман. В Карпатах на дорогах местами гололедица.

По прогнозу, ветер преимущественно будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Также ожидается, что ночью столбики термометра в разных регионах могут колебаться от +1 до -4 градусов, тогда как днем могут показывать значение от +2 до +7 градусов. В юго-западной части нашего государства температура может достичь до +10 градусов.

В Киевской области и самом Киеве в этот день также не прогнозируют осадков. В столице 20 января ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем – +3 – +5 градусов.

Какую температуру ожидают по областным центрам

  • Киев +3 – +5
  • Ужгород +6 – +8
  • Львов +5 – +7
  • Ивано-Франковск +7 – +9
  • Тернополь +6 – +8
  • Черновцы +7 – +9
  • Хмельницкий +6 – +8
  • Луцк +4 – +6
  • Ровно +4 – +6
  • Житомир +4 – +6
  • Винница +6 – +8
  • Одесса +6 – +8
  • Николаев +6 – +8
  • Херсон +5 – +7
  • Симферополь +4 – +6
  • Кропивницкий +5 – +7
  • Черкассы +4 – +6
  • Чернигов +3 – +5
  • Сумы +2 – +4
  • Полтава +3 – +5
  • Днепр +4 – +6
  • Запорожье +4 – +6
  • Донецк +2 – +4
  • Луганск +2 – +4
  • Харьков +2 – +4


Прогноз погоды в Украине на 20 января / Карта Укргидрометцентра