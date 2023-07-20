Куда придут дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 21 июля

Погода в Украине в пятницу, 21 июля, будет теплой, а кое-где жаркой. На всей территории ожидается переменная облачность. Жители определенных областей смогут немного отдохнуть от жары.

В эту пятницу ветер будет преимущественно северо-западным. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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Где 21 июля будут дожди

Днем на Востоке возможны кратковременные дожди с грозами. Также будут идти дожди на Херсонщине, Запорожской области и Крыму. В этих регионах грозы тоже возможны. На остальных территориях Украины не ожидается осадков.

, синоптики сделали предупреждение. Метеорологи объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Херсонской и Винницкой областях, а также во временно оккупированном Крыму 21 – 23 июля.

Предупреждение от синоптиков / Карта Укргидрометцентра

Днем на Западе столбики термометров будут показывать +22…+27. В Карпатах будет +17…+22. На Севере ожидается +23…+25, а на Востоке – +24…+27. В Центре дневная температура составит +26…+28. А на Юге будет жарко – +28…+31.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +26...+28

Запорожье – +28...+30

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра