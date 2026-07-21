Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какой прогноз погоды на три суток?

По данным синоптиков, в среду, 22 июля, в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Днем кратковременные дожди возможны лишь местами в юго-западных областях. Осадки будут сопровождаться грозами.

В то же время уже 23 и 24 июля характер погоды местами изменится. В южных и восточных областях прогнозируются умеренные дожди с грозами. Местами они будут значительными. В отдельных районах днем возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха составит +10…+18 градусов. Днем столбики термометров достигнут +20…+26 градусов.

Немного теплее будет на востоке страны 22 и 23 июля, где температура повысится до +29 градусов. Такой температурный максимум возможен также в среду в южных областях.

Напомним, несмотря на новую волну жары, надвигающуюся на Европу, в Украине ожидается понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптика, в ближайшее время только в южных и юго-восточных областях страны воздух прогреется максимум до +31 градуса.