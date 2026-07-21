Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Який прогноз погоди на три доби?

За даними синоптиків, у середу, 22 липня, у більшості регіонів переважатиме суха погода. Вдень короткочасні дощі можливі лише місцями у південно-західних областях. Опади супроводжуватимуться грозами.

Водночас уже 23 та 24 липня характер погоди подекуди зміниться. У південних і східних областях прогнозують помірні дощі з грозами. Подекуди вони будуть значними. В окремих районах вдень можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме +10…+18 градусів. Удень стовпчики термометрів сягнуть +20…+26 градусів.

Дещо тепліше буде на Сході країни 22 та 23 липня, де температура підвищиться до +29 градусів. Такий температурний максимум можливий також у середу у південних областях.

Нагадаємо, попри нову хвилю спеки, що насувається на Європу, в Україні очікується зниження температури повітря. За прогнозом синоптика, найближчим часом лише у південних та південно-східних областях країни повітря прогріється максимум до +31 градуса.