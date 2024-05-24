До +27 градусов тепла, но местами дожди: какой будет погода 25 мая

24 мая 2024, 15:12
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Погода в субботу, 25 мая, будет теплой. Однако в части областей снова ожидаются осадки.

Так, не забыть о зонтиках стоит жителям западных областей. В других регионах страны синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.

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Погода в Украине

По данным синоптиков в субботу, 25 мая, будет переменная облачность.

Там отметили, что днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории нашей страны обойдется без осадков.

Согласно прогнозам специалистов, ветер будет восточный и юго-восточный. Его скорость будет достаточно умеренной, будет достигать 5 – 10 метров в секунду. А в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду

Что же касается температурных показателей, то ночью они будут колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8 – 13 градусов тепла. А вот днем столбики термометров будут показывать в пределах 22 – 27 градусов тепла.

Какую погоду ожидать на Киевщине

Как и на остальной территории Украины, на Киевщине ожидается переменная облачность. Также в этом регионе не ожидается осадков.

Ветер будет юго-восточный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью показатели температуры будут в пределах 11 – 16 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.

В самой столице ночью термометр будет показывать 13 – 15 градусов тепла, днем около 25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +24...+26,
  • Ужгород – +25...+27,
  • Львов – +25...+27,
  • Ивано-Франковск – +24...+26,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +24...+26,
  • Хмельницкий – +25...+27,
  • Луцк – +24...+26,
  • Ровно – +24...+26,
  • Житомир – +24...+26,
  • Винница – +25...+27,
  • Одесса – +24...+26,
  • Николаев – +25...+27,
  • Херсон – +25...+27,
  • Симферополь – +23...+25,
  • Кропивницкий – +24...+26,
  • Черкассы – +24...+26,
  • Чернигов – +23...+25,
  • Сумы – +23...+25,
  • Полтава – +23...+25,
  • Днепр – +24...+26,
  • Запорожье – +24...+26,
  • Донецк – +22...+24,
  • Луганск – +22...+24,
  • Харьков – +23...+25.


Погода в Украине 25 мая / Карта Укргидрометцентра

Автор: Ірина Марціяш