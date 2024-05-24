До +27 градусов тепла, но местами дожди: какой будет погода 25 мая

Погода в субботу, 25 мая, будет теплой. Однако в части областей снова ожидаются осадки.

Так, не забыть о зонтиках стоит жителям западных областей. В других регионах страны синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.

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Погода в Украине

По данным синоптиков в субботу, 25 мая, будет переменная облачность.

Там отметили, что днем в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории нашей страны обойдется без осадков.

Согласно прогнозам специалистов, ветер будет восточный и юго-восточный. Его скорость будет достаточно умеренной, будет достигать 5 – 10 метров в секунду. А в Крыму и Приазовье местами порывы ветра будут 15 – 20 метров в секунду

Что же касается температурных показателей, то ночью они будут колебаться в пределах 11 – 16 градусов тепла, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8 – 13 градусов тепла. А вот днем столбики термометров будут показывать в пределах 22 – 27 градусов тепла.

Какую погоду ожидать на Киевщине

Как и на остальной территории Украины, на Киевщине ожидается переменная облачность. Также в этом регионе не ожидается осадков.

Ветер будет юго-восточный, порывы которого будут достигать 5 – 10 метров в секунду. Ночью показатели температуры будут в пределах 11 – 16 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.

В самой столице ночью термометр будет показывать 13 – 15 градусов тепла, днем около 25 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +25...+27,

Львов – +25...+27,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +25...+27,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +24...+26,

Житомир – +24...+26,

Винница – +25...+27,

Одесса – +24...+26,

Николаев – +25...+27,

Херсон – +25...+27,

Симферополь – +23...+25,

Кропивницкий – +24...+26,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +23...+25,

Сумы – +23...+25,

Полтава – +23...+25,

Днепр – +24...+26,

Запорожье – +24...+26,

Донецк – +22...+24,

Луганск – +22...+24,

Харьков – +23...+25.



Погода в Украине 25 мая / Карта Укргидрометцентра