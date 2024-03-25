Незначительное потепление, ряд регионов накроют дожди: прогноз погоды в Украине 26 марта

Прогноз погоды в Украине 26 марта будет отличаться в разных регионах нашего государства. Так, часть областей накроют дожди, однако возможна также и умеренная облачность.

Кроме того, также по всей стране прогнозируют незначительное потепление. В частности, столбики термометра поднимутся на +1 – +2 градуса, по сравнению с предыдущим днем.

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Какой будет погода в Украине 26 марта

Во всех областях Украины 26 марта ожидают переменную облачность с прояснениями. В этот день также будут незначительные порывы ветра, а его скорость может достичь от 7 до 12 метров в секунду.

Без осадков в этот день будет на Западе Украины. В течение дня в регионе будут выглядывать лучики ласкового солнца, которые будут нагревать воздух и землю. Температура в регионе будет колебаться от +9 до +13 градусов.

Незначительные дожди пройдут в северных областях нашего государства. Больше всего из региона будет лить в Черниговской и Сумской областях, однако все же возможны прояснения в течение дня. Столбики термометра поднимутся от +9 до +13 градусов.

В Центре Украины также прогнозируют осадки в виде дождей. Значительные осадки ожидают в Кировоградской области, поэтому в этот день стоит прихватить с собой зонтики и дождевики. Температура в регионе будет колебаться от +7 до +11 градусов.

Похожей будет ситуация в южных и восточных областях. Там также прогнозируют дожди, которые в течение дня может заменить ласковое солнышко, что выглянет из-за облаков. Столбики термометра могут местами подняться до +14 градусов.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +9...+11

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +10...+12

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13



Прогноз погоды в Украине 26 марта / Карта Укргидрометцентра