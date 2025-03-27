Температура до +20, местами небольшой дождь и туман: погода в Украине на 27 марта

Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 марта, будет продолжать приносить весеннее тепло по всем областям. В то же время местами возможны небольшой дождь и туман утром в некоторых регионах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Будет ли еще резкое похолодание

Какой будет погода 27 марта

По данным синоптиков, 27 марта в Украине спокойную погоду будет продолжать определять умеренно теплая воздушная масса. На юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

В целом в этот день по всей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. Только на юго-западе Украины, а также на Волыни и Ровенской области утром и днем местами может пройти небольшой дождь.

Ночью и утром в восточных областях местами будет туман.

В четверг ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 0 – +5 градусов, на юге страны – +4 – +9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов. На Закарпатье, в южных областях и Крыму температура может подняться до +15 – +20 градусов.

В столице в этот день также будет облачно с прояснениями, ночью термометры могут показывать +2 – +4 градуса. Днем температура составит около +15 градусов.

Какой будет температура по областям

Киев +14...+16

Ужгород +16...+18

Львов +12...+14

Ивано-Франковск +12...+14

Тернополь +12...+14

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +12...+14

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +13...+15

Винница +13...+15

Одесса +16...+18

Николаев +16...+18

Херсон +15...+17

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +13...+15

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +13...+15

Днепр +13...+15

Запорожье +16...+18

Донецк +15...+17

Луганск +15...+17

Харьков +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 27 марта / Карта Укргидрометцентра