Укр Рус
24 Канал Новости Украины Температура до +20, местами небольшой дождь и туман: погода в Украине на 27 марта
26 марта, 14:20
2

Температура до +20, местами небольшой дождь и туман: погода в Украине на 27 марта

Владислав Кравцов

Прогноз погоды в Украине на четверг, 27 марта, будет продолжать приносить весеннее тепло по всем областям. В то же время местами возможны небольшой дождь и туман утром в некоторых регионах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Будет ли еще резкое похолодание

Какой будет погода 27 марта

По данным синоптиков, 27 марта в Украине спокойную погоду будет продолжать определять умеренно теплая воздушная масса. На юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта.

В целом в этот день по всей стране будет облачно с прояснениями и без осадков. Только на юго-западе Украины, а также на Волыни и Ровенской области утром и днем местами может пройти небольшой дождь.

Ночью и утром в восточных областях местами будет туман.

В четверг ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 0 – +5 градусов, на юге страны – +4 – +9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 градусов. На Закарпатье, в южных областях и Крыму температура может подняться до +15 – +20 градусов.

В столице в этот день также будет облачно с прояснениями, ночью термометры могут показывать +2 – +4 градуса. Днем температура составит около +15 градусов.

Какой будет температура по областям

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +12...+14
  • Тернополь +12...+14
  • Черновцы +12...+14
  • Хмельницкий +12...+14
  • Луцк +12...+14
  • Ровно +12...+14
  • Житомир +13...+15
  • Винница +13...+15
  • Одесса +16...+18
  • Николаев +16...+18
  • Херсон +15...+17
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +13...+15
  • Днепр +13...+15
  • Запорожье +16...+18
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +15...+17
  • Харьков +15...+17


Прогноз погоды в Украине на 27 марта / Карта Укргидрометцентра