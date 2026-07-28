Часть областей покроют дожди, а температура снизится: прогноз погоды в Украине на 29 июля
В среду, 29 июля, в Украине будет преобладать сухая погода из-за влияния области высокого атмосферного давления. В то же время, восточные и северо-восточные регионы страны еще будут находиться под влиянием холодного атмосферного фронта – там прогнозируют дожди и грозы.
Об этом сообщил Укргидрометцентр .
Какую погоду ждать 29 июля?
По прогнозу синоптиков, 29 июля в Украине переменная облачность. Осадки прогнозируют, прежде всего, в восточных и северо-восточных регионах, тогда как на остальной территории страны существенных дождей не ожидается.
Ночью на Луганщине и Донбасе местами возможны сильные дожди. Днем в этих областях сохранится вероятность осадков, которые могут сопровождаться грозами.
Температура воздуха будет оставаться комфортной из-за поступления прохладной воздушной массы с северо-запада. В ночные часы температура составит +10…+15 градусов, а на юге и юго-востоке будет теплее – до +18 градусов.
Днем 29 июля воздух прогреется до +21…+26 градусов. Самые высокие показатели температуры ожидаются в южных и отдельных восточных регионах, в то время как в западных и северных областях будет свежее.
Ветер по Украине прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Порывы ветра могут усиливать чувство прохлады, особенно в утренние и вечерние часы.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +20…+22;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +23…+25;
- Ивано-Франковск +22…+24;
- Тернополь +22…+24;
- Черновцы +24…+26;
- Хмельницкий +22…+24;
- Луцк +19…+21;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Винница +21…+23;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +23…+25;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +20…+22;
- Суммы +18…+20;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +22…+24;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +20…+22;
- Харьков +19…+21.
Прогноз погоды на 29 июля. / Карта Укргидрометцентра.
Напомним, пока в Украине сохраняется относительно прохладная погода в Польше в начале августа ожидается возвращение аномальной жары , которая местами может поднять температуру до +40 градусов. Новая волна экстремальной погоды станет уже второй за лето после сильной жары, накрывшей страну в конце июня.
По прогнозам высокие температуры начнут усиливаться уже со среды, а наиболее жаркими днями могут стать 3 – 5 августа. В большинстве регионов Польши температура поднимется до +30 градусов, а иногда ожидают +36…+38 градусов.
Жаркая погода накроет не только Польшу, но и другие страны Европы, где температура в отдельных районах может превысить +40 градусов. Специалисты предупреждают, что новая волна жары может усилить риск масштабных пожаров, уже охвативших часть Франции и Испании.