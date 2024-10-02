Осенние дожди на западе и летнее тепло на остальной территории: прогноз погоды в Украине на 3 октября

Синоптики прогнозируют на 3 октября довольно контрастную погоду в Украине. Запад страны окажется под осенними дождями, тогда как в остальных регионах, включая Киевскую область, будет царить тепло.

Ветер будет умеренным, а температура будет колебаться от 7 до 24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Фейсбук.

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Какой будет погода в Украине 3 октября

Западные регионы накроют затяжные дожди. Температура днем там будет от 12 до 17 градусов. Поэтому жителям западных областей лучше подготовиться к мокрой и прохладной погоде.

Однако остальная часть Украины сможет немного продолжить наслаждение теплыми днями. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ветер будет с юго-востока скоростью 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью будет от 7 до 12 градусов, а на побережье морей даже до 15. Днем столбики термометров поднимутся до приятных 19 – 24 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

На Киевщине ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет около 7 – 12 градусов, а днем – от 19 до 24 градусов.

В самом Киеве ночью температура будет около 10 градусов, а днем термометры покажут приятные 21 – 23 градуса.

Какая будет температура в городах Украины

Киев +21...+23;

Ужгород +14...+16;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +16...+18;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +13...+15;

Ровно +14...+16;

Житомир +20...+22;

Винница +21...+23;

Одесса +20...+22;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +22...+24;

Чернигов +20...+22;

Сумы +22...+24;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +21...+23;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.

Погода в Украине 3 октября / Фото Укргидрометцентра