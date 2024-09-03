Дожди в части областей и жара до 32+: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

Погода в Украине 4 сентября будет теплой, а местами даже несколько жаркой. Синоптики также прогнозируют на территории всех областей переменную облачность.

Заметим, что жара в Украине уже идет на спад, +35 и более градусов пока не ожидается. Однако синоптические процессы могут измениться.

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Погода в Украине

В центральных, южных областях и в Крыму местами будет кратковременный дождь и гроза, на остальной территории обещают без осадков. Ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет достигать 15 – 20 градусов тепла, в западных областях 11 – 16 градусов тепла. По данным синоптиков, днем будут фиксировать 23 – 28 градусов тепла, на Закарпатье будет до 32 градусов тепла. В Карпатах ночью 9 – 14 градусов, днем – 18 – 23.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +26...+28

Ужгород +29...+31

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +24...+26

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +24...+26

Луцк +27...+29

Ровно +24...+26

Житомир +25...+27

Винница +23...+25

Одесса +23...+25

Николаев +24...+26

Херсон +24...+26

Симферополь +25...+27

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +23...+25

Чернигов +25...+27

Сумы +26...+28

Полтава +24...+26

Днепр +25...+27

Запорожье +24...+26

Донецк +26...+28

Луганск +27...+29

Харьков +26...+28



Прогноз погоды на 4 сентября / Укргидрометцентр