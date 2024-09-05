Почти без осадков и до +28: прогноз погоды в Украине на 6 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Завтра на большинстве территории Украины будет царить спокойная осенняя погода. Синоптики предупреждают о переменной облачности.
В то же время жителям Крыма и Одессы стоит взять с собой зонтики, ведь в этих регионах прогнозируют дожди и кратковременные грозы. Температура воздуха также должна приятно порадовать. Ветер будет умеренный, восточного направления, а температура днем будет достигать +23 – +28 градусов.
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Какой будет погода в Украине 6 сентября
Завтра, 6 сентября, на большей части Украины будет царить переменная облачность, без существенных осадков.
Только в Одесской области и в Крыму возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточным и достигать 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут комфортные +23 – +28 градусов. В Карпатах ночью прогнозируют +7 – +12 градусов, днем – +17 – +22 градуса.
Какой будет погода на Киевщине
На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а днем – +23 – +28 градусов. В самом Киеве прогнозируют теплую погоду с ночными +16 – +18 градусов и дневными +26 – +28 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +26...+28
- Ужгород +27...+29
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +27...+29
- Луцк +27...+29
- Ровно +26...+28
- Житомир +26...+28
- Винница +26...+28
- Одесса +24...+26
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +26...+28
- Донецк +26...+28
- Луганск +24...+26
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды на 6 сентября / Фото Укргидрометцентра