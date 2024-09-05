Почти без осадков и до +28: прогноз погоды в Украине на 6 сентября

5 сентября 2024, 15:02
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Автор: Ярослав Погончук

Источник:

Укргидрометцентр

Завтра на большинстве территории Украины будет царить спокойная осенняя погода. Синоптики предупреждают о переменной облачности.

В то же время жителям Крыма и Одессы стоит взять с собой зонтики, ведь в этих регионах прогнозируют дожди и кратковременные грозы. Температура воздуха также должна приятно порадовать. Ветер будет умеренный, восточного направления, а температура днем будет достигать +23 – +28 градусов.

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Какой будет погода в Украине 6 сентября

Завтра, 6 сентября, на большей части Украины будет царить переменная облачность, без существенных осадков.

Только в Одесской области и в Крыму возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточным и достигать 5 – 10 метров в секунду, а в юго-восточных областях местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут комфортные +23 – +28 градусов. В Карпатах ночью прогнозируют +7 – +12 градусов, днем – +17 – +22 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +13 – +18 градусов, а днем – +23 – +28 градусов. В самом Киеве прогнозируют теплую погоду с ночными +16 – +18 градусов и дневными +26 – +28 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +26...+28
  • Ивано-Франковск +25...+27
  • Тернополь +26...+28
  • Черновцы +26...+28
  • Хмельницкий +27...+29
  • Луцк +27...+29
  • Ровно +26...+28
  • Житомир +26...+28
  • Винница +26...+28
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +26...+28
  • Донецк +26...+28
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +25...+27

Прогноз погоды на 6 сентября / Фото Укргидрометцентра