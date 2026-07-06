Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и областные гидрометеорологические центры.

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Какие области накроет непогода?

Синоптики предупредили жителей Киева и Киевской области о порывах ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Такая непогода продержится в регионе до конца суток понедельника.

Подобные опасные метеорологические явления прогнозируются также в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Местами в этих регионах и в Сумской области возможны грозы.

На следующий день, 7 июля, непогоду прогнозируют в Одессе и по области. Днем в регионе ожидается гроза, а на побережье – порывы ветра со скоростью 12 – 14 метров в секунду. Специалисты объявили I (желтый) уровень опасности

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

Напомним, 7 июля кратковременные дожди пройдут в западных, а днем также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Местами дожди будут грозовыми. В дневные часы температура воздуха составит +24...+29 градусов, а на западе и севере будет прохладнее – +18...+24 градуса.

В целом на этой неделе будет преобладать прохладная погода и локальные дожди из-за циклона и атмосферных фронтов, пришедших с севера Европы.