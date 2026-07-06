Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та обласні гідрометцентри.
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Які області накриє негода?
Синоптики попередили жителів Києва та Київської області про пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Така негода протримається у регіоні до кінця доби понеділка.
Схожі небезпечні метеорологічні явища прогнозують також на Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині. Місцями у цих регіонах та на Сумщині можливі грози.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Наступного дня, 7 липня, негоду прогнозують в Одесі та по області. Вдень у регіоні очікується гроза, а на узбережжі пориви вітру 12 – 14 метрів за секунду. Фахівці оголосили I (жовтий) рівень небезпечності
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,
– зауважили синоптики.
Нагадаємо, 7 липня короткочасні дощі йтимуть у західних, а вдень також у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. Подекуди дощі будуть грозовими. У денні години температура повітря становитиме +24...+29 градусів, а на заході та півночі буде прохолодніше – +18...+24 градуси.
Загалом цього тижня переважатиме прохолодна погода та локальні дощі через циклон та атмосферні фронти, що надійшли з півночі Європи.