Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

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Яку погоду очікувати на тижні?

У понеділок, 6 липня, невеликі дощі вночі можливі подекуди у західних областях. Вдень із грозою їх прогнозують на півночі Лівобережжя. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 градусів, а вдень потепліє до +21...+26 градусів. Водночас на півдні та Закарпатті пригріє до +31 градуса.

У вівторок, 7 липня, в денні години грозові дощі накриють західні області, а також Одещину, Миколаївщину та Вінниччину. Під час гроз можливе посилення вітру до 15 – 20 метрів за секунду. На заході та півночі вночі очікується +9…+14 градусів, а вдень повітря прогріється до +19...+24 градусів, в інших областях вдень +26...+32 градуси.

У середу, 8 липня, під впливом циклону з Балтії дощі охоплять майже всю країну. Вночі їх прогнозують на заході та півдні, вдень – на більшості території. Істотних опадів не очікується лише на південному сході. Найпрохолодніше буде на заході та півночі – у нічні години +10…+15 градусів, у денні +18…+23 градуси. Тоді як на південному сході та в Криму повітря прогріється до +27...+32 градусів.

У четвер, 9 липня, збережеться нестійка погода. Для більшості регіонів прогнозують невеликі та помірні дощі. Вдень місцями вони можливі з грозами та шквалами 15 – 20 метрів за секунду. Істотні опади оминуть лише Одещину та Закарпаття. Температура повітря вночі на заході та півночі буде в межах +8…+13 градусів, вдень дещо тепліше – +17…+22 градуси. В інших областях у денні години очікується +21...+26 градусів, а у Криму місцями +28...+30 градусів.

У п'ятницю, 10 липня, дощитиме у північних, центральних та північно-західних областях. Вдень у південних та західних регіонах місцями посилюватиметься вітер до 15 – 20 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів триматимуть в межах +8…+14 градусів, а вдень – +18…+23 градусів. На півдні, Донбасі та Закарпатті потепліє до +23…+28 градусів.

У суботу, 11 липня, дощова, а місцями грозова, погода збережеться переважно у північній частині. Температура повітря вночі становитиме +10…+16 градусів, а вдень потепліє до +24…+29 градусів.

У неділю, 12 липня, вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грозові, у північних областях. Стовпчики термометрів вночі будуть в межах +11...+16 градусів, а вдень покажуть +25...+30 градусів. Водночас на північному сході буде прохолодніше – +20...+25 градусів.

Раніше синоптики пояснювали, що температура повітря залежить від рельєфу та хмарності. У низинах уночі буде дещо прохолодніше, а в районах із більшою хмарністю вдень повітря прогріватиметься слабше.