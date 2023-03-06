Мокрый снег, свежий ветер и гололедица: какой будет погода в Украине 7 марта
Источник:Укргидрометцентр
В течение вторника в Украине будет облачно с прояснениями. Во многих регионах не на долго присыпет снегом, кое-где на дорогах будет гололедица.
Ветер 7 марта будет достаточно "свежим", южным и юго-западным, 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине
Ночью в западной части страны выпадет небольшой снег, в Приазовье тоже небольшой снег, однако с дождем. Днем в северных, центральных и восточных областях выпадут небольшой мокрый снег и дождь – на дорогах местами будет гололедица. Тем временем на остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью в зависимости от региона будет колебаться от 1 до 4 градусов мороза.
Прогноз погоды по Киевской области на 7 марта
В столице весь день облачно с небольшими прояснениями. Ночью ожидается дождь. На дорогах может возникнуть гололедица.
Температура в области днем будет держаться от 3 до 8 градусов тепла, а в Киеве – 4 – 6 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах Украины 7 марта
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +5...+7
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +1...+3
- Ровно – 0...+2
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +6...+8
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +11...+3
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +7...+9
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +5...+7