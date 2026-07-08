Осадки и грозы охватят большинство областей: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине прогнозируется дождливая погода с грозами. В большинстве регионов пройдут осадки, а местами они будут значительными.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Изменится ли погода в ближайшие дни?

По прогнозу синоптиков, до 10 июля кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве областей. Значительные осадки прогнозируются во вторник, 8 июля, местами в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях.

В этих регионах также местами возможен град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Такой порывистый ветер в дневные часы прогнозируют и в западных и северных областях. В целом в течение трех дней будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться в пределах +10…+19 градусов. В дневные часы ожидается +23…+29 градусов.

Однако уже 9 и 10 июля станет несколько прохладнее. Дневная температура местами составит +17…+25 градусов.

Кстати, похолодание на этой неделе связано с прохождением атмосферных фронтов и областями пониженного атмосферного давления. Комфортные температуры продержатся еще примерно неделю. А пока над Европой формируется новый антициклон.