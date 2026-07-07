Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 8 июля?

Погода в среду, 8 июля, будет нестабильной из-за активного атмосферного фронта, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой.

Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться.

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За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться сильнее всего днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди днем, кроме запада и крайнего востока, грозы; в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Только в юго-восточной части ночью без осадков. Ветер будет юго-западный, западный и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Днем в западных и северных областях порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем – от 24 до 29. В западных, Винницкой и большинстве северных областей будет от 19 до 24 градусов.

Какая будет температура в крупных городах?

  • Киев +20…+22;
  • Ужгород +21…+23;
  • Львов +17…+19;
  • Ивано-Франковск +19…+21;
  • Тернополь +18…+20;
  • Черновцы +20…+22;
  • Хмельницкий +18…+20;
  • Луцк +19…+21;
  • Ровно +18…+20;
  • Житомир +19…+21;
  • Винница +17…+19;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +21…+23;
  • Симферополь +25…+27;
  • Кропивницкий +25…+27;
  • Черкассы +24…+26;
  • Чернигов +19…+21;
  • Сумы +21…+23;
  • Полтава +21…+23;
  • Днепр +25…+27;
  • Запорожье +26…+28;
  • Донецк +27…+29;
  • Луганск +28…+30;
  • Харьков +24…+26.


Прогноз погоды на 8 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

На погоду на следующей неделе в Украине будут влиять циклон и атмосферные фронты, которые придут с севера Европы. Именно поэтому в основном будут преобладать прохлада и дожди.

В среду, 8 июля, под влиянием циклона из Прибалтики дожди охватят почти всю страну. Ночью их прогнозируют на западе и юге, днем – на большей части территории.

Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. Прохладнее всего будет на западе и севере – ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. В то время как на юго-востоке и в Крыму воздух прогреется до +27…+32 градусов.