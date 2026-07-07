Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода 8 июля?
Погода в среду, 8 июля, будет нестабильной из-за активного атмосферного фронта, который переместится из Западной Европы и будет связан с циклоном над Балтикой.
Он вызовет кратковременные дожди различной интенсивности в сопровождении гроз, местами с градом и шквалами. Давление будет интенсивно падать, влажность будет колебаться.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
За фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада, что будет ощущаться сильнее всего днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди днем, кроме запада и крайнего востока, грозы; в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы.
Только в юго-восточной части ночью без осадков. Ветер будет юго-западный, западный и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Днем в западных и северных областях порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем – от 24 до 29. В западных, Винницкой и большинстве северных областей будет от 19 до 24 градусов.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +20…+22;
- Ужгород +21…+23;
- Львов +17…+19;
- Ивано-Франковск +19…+21;
- Тернополь +18…+20;
- Черновцы +20…+22;
- Хмельницкий +18…+20;
- Луцк +19…+21;
- Ровно +18…+20;
- Житомир +19…+21;
- Винница +17…+19;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +21…+23;
- Симферополь +25…+27;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +24…+26;
- Чернигов +19…+21;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +27…+29;
- Луганск +28…+30;
- Харьков +24…+26.
Прогноз погоды на 8 июля / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
На погоду на следующей неделе в Украине будут влиять циклон и атмосферные фронты, которые придут с севера Европы. Именно поэтому в основном будут преобладать прохлада и дожди.
В среду, 8 июля, под влиянием циклона из Прибалтики дожди охватят почти всю страну. Ночью их прогнозируют на западе и юге, днем – на большей части территории.
Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. Прохладнее всего будет на западе и севере – ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. В то время как на юго-востоке и в Крыму воздух прогреется до +27…+32 градусов.