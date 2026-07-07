Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Яка буде погода 8 липня?

Погода у середу, 8 липня, буде нестійкою через активний атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи та буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.

Він спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі гроз, місцями з градом і шквалами. Тиск інтенсивно падатиме, вологість зазнаватиме коливань.

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За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали.

Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Вітер буде південно-західний, західний та дутиме зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Вдень у західних та північних областях пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень – 24 – 29. У західних, Вінницькій та більшості північних областей буде від 19 до 24 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +20…+22;
  • Ужгород +21…+23;
  • Львів +17…+19;
  • Івано-Франківськ +19…+21;
  • Тернопіль +18…+20;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +18…+20;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +18…+20;
  • Житомир +19…+21;
  • Вінниця +17…+19;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +21…+23;
  • Сімферополь +25…+27;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +19…+21;
  • Суми +21…+23;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +27…+29;
  • Луганськ +28…+30;
  • Харків +24…+26.


Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

На погоду наступного тижня в Україні впливатимуть циклон та атмосферні фронти, що надійдуть з півночі Європи. Саме тому здебільшого переважатиме прохолода та дощі.

У середу, 8 липня, під впливом циклону з Балтії дощі охоплять майже всю країну. Вночі їх прогнозують на заході та півдні, вдень – на більшості території.

Істотних опадів не очікується лише на південному сході. Найпрохолодніше буде на заході та півночі – у нічні години +10…+15 градусів, у денні +18…+23 градуси. Тоді як на південному сході та в Криму повітря прогріється до +27...+32 градусів.