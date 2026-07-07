Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Яка буде погода 8 липня?

Погода у середу, 8 липня, буде нестійкою через активний атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи та буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.

Він спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі гроз, місцями з градом і шквалами. Тиск інтенсивно падатиме, вологість зазнаватиме коливань.

За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Вітер буде південно-західний, західний та дутиме зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень у західних та північних областях пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень – 24 – 29. У західних, Вінницькій та більшості північних областей буде від 19 до 24 градусів.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +20…+22;

Ужгород +21…+23;

Львів +17…+19;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +18…+20;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +18…+20;

Луцьк +19…+21;

Рівне +18…+20;

Житомир +19…+21;

Вінниця +17…+19;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +21…+23;

Сімферополь +25…+27;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +19…+21;

Суми +21…+23;

Полтава +21…+23;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +27…+29;

Луганськ +28…+30;

Харків +24…+26.



Прогноз погоди на 8 липня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

На погоду наступного тижня в Україні впливатимуть циклон та атмосферні фронти, що надійдуть з півночі Європи. Саме тому здебільшого переважатиме прохолода та дощі.

У середу, 8 липня, під впливом циклону з Балтії дощі охоплять майже всю країну. Вночі їх прогнозують на заході та півдні, вдень – на більшості території.

Істотних опадів не очікується лише на південному сході. Найпрохолодніше буде на заході та півночі – у нічні години +10…+15 градусів, у денні +18…+23 градуси. Тоді як на південному сході та в Криму повітря прогріється до +27...+32 градусів.