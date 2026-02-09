Гололедица и сильные морозы: в Одессу и область сует ненастье, объявлено штормовое предупреждение

В Одесской области 9 февраля сохранится гололедица, из-за чего объявили штормовое предупреждение І уровня опасности. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях, которые могут нарушить движение транспорта и повысить риск травм.

В области призывают водителей и пешеходов быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

О чем предупреждают синоптики?

На территории Одесской области 9 февраля сохранится гололедица. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе объявлен первый ("желтый") уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

Ночью температура воздуха составит от -4 до -9°, а на севере области местами опустится до -14°. Днем прогнозируют от -2 до -7°.

Синоптики предупреждают, что сложная ситуация на дорогах может осложнить движение транспорта и повысить риск травмирования. Жителей призывают быть осторожными. Водителям рекомендуют соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам – внимательно передвигаться по скользким участкам.

Все соответствующие службы в области работают в усиленном режиме. Также продолжают действовать пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить гаджеты и получить базовую помощь. По состоянию на 8 февраля в регионе функционирует 574 таких пункта.

Какой погоды стоит ожидать в ближайшее время?